Rentner aus Ralbitz fällt auf Enkeltrick herein

Ein 69 Jahre alter Mann aus Ralbitz im Landkreis Bautzen ist auf eine abgewandelte Form des sogenannten Enkeltricks hereingefallen. Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann von einem vermeintlichen Kumpel um einen fünfstelligen Geldbetrag zum Erwerb eines Grundstückes gebeten worden. Die vermeintliche Versteigerung des Geländes sollte allerdings in Polen stattfinden. Der Täter habe den Rentner deshalb aufgefordert, sich mit dem Geld zu einem Treffpunkt im Nachbarland zu begeben. Dort übergab der Senior laut Polizei den Geldbetrag an einen vermeintlichen Boten. Erst im Nachhinein sei dem älteren Mann klar geworden, dass er einem Betrüger auf den Leim gegangen war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.