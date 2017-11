Zehn Jahre lang fuhren Lkws auf Zügen über die deutsch-tschechische Grenze. Die RoLa war aber extrem unwirtschaftlich. Bildrechte: dpa

Endlose Schlangen von Lastwagen stauten sich in den 90er Jahren am Grenzübergang Zinnwald. Die B170 war die Transitstrecke für den Warenverkehr von Tschechien nach Deutschland und sie war heillos verstopft. An der damals noch notwendigen Grenzabfertigung stauten sich dann die Lkw und die Brummifahrer mussten sich auf stundenlanges Warten einrichten. Manchmal dauerte es einen Tag, die Grenze zu passieren.

Aus dieser Not wurde 1994 die "Rollende Landstraße" - kurz RoLa - zwischen Dresden und Lovosice geboren. Am Bahnhof Dresden-Friedrichstadt wurden ganze 40-Tonner komplett auf Bahnwaggons verladen, um so die B170 ein Stück weit vom Schwerlastverkehr zu befreien. An jedem Arbeitstag fuhren zehn Züge mit je 23 Niederflurwagen in jede Richtung, um beladene Laster zu transportieren. Die niedrigen Waggons waren so miteinander verbunden, dass Lastwagen selbstständig darauffahren konnten. Die Brummi-Chauffeure nahmen während der Fahrt in einem zumeist hinter der Lok eingereihten Reisezugwagen Platz.

Teures Verkehrsprojekt

Trotz relativ langer Verladezeiten lief die RoLa zunächst gut an. Im Schnitt waren die Züge zu 70 Prozent ausgelastet. Das Dresdner Projekt hatte Vorbildwirkung und es wurde über weitere "Rollende Landstraßen" nachgedacht. Auch Görlitz kam ins Gespräch. Die Idee war, dass von einem Umschlagplatz an der Neiße-Stadt aus osteuropäische Lkw auf der Schiene durch Deutschland rollen sollten - zum Beispiel weiter nach München, Bochum oder Frankfurt am Main. Doch die Kosten für die politisch gewollte Transitalternative waren hoch. Zuletzt zahlte der Freistaat fünf Millionen Euro im Jahr, Tschechien gab 2,5 Millionen Euro dazu.

RoLa endet auf dem Abstellgleis

Der Beitritt Tschechiens in die Europäische Union bedeutete gleichzeitig das Aus der RoLa. Denn ohne die elend langen Grenzkontrollen wurde die B170 ab Mai 2004 wieder für Brummifahrer attraktiv. Zudem zeichnete sich ab, dass die A17 abschnittsweise, zumindest über den Erzgebirgskamm hinweg, bald fertiggestellt wird. Immer weniger Laster wurden auf die Schiene verladen. Zuletzt wurde die RoLa zu weniger als zehn Prozent genutzt. Im Juni 2004 wurde der Lkw-Schienentransport eingestellt.

Barbara Mauersberg, Sprecherin der Allianz pro Schiene, ist überzeugt: "Rollende Landstraßen" tragen sich wirtschaftlich nicht selbst. Das liege daran, dass die Lkw-Zugmaschine als eine enorme Totlast mitbefördert werde. RoLa bleiben ein Zuschussgeschäft, das politisch gewollt sein muss. So wie in Österreich: Dort entlastet die RoLa langfristig die Brennerautobahn. In Deutschland gibt es noch eine einzige RoLa. Diese bringt von Freiburg aus die Laster über die Schweizer Alpen nach Italien.