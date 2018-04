Andreas Scholz vor einer kleinen Lehmwand, die er in seinem Garten eigens für Wildbienen gebaut hat. In der Hand hält er ein selbst gebautes Insektenhotel. Bildrechte: MDR/Viola Simank

Wer nicht darauf warten will, dass sich die Politiker auf Maßnahmen zum Artenschutz einigen, kann auch selbst etwas tun. Wildbienenexperte Andreas Scholz zum Beispiel hat seinen Garten in Singwitz bei Bautzen zum Refugium für Insekten gemacht. So lässt er zum Beispiel einen Teil seiner Wiese stehen. Dort finden die Wildbienen im Boden Nistmöglichkeiten und in den Blüten Nahrung. Denn viele von ihnen seien hochspezialisiert, fliegen beispielsweise nur Glockenblumen an, erzählt Scholz: "Wenn wir keine Glockenblumen mehr haben, dann gibt es auch diese Bienenart nicht mehr."