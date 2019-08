Kein Schleichweg, sondern das ausgetrocknete Flussbett der Schwarzen Elster: Ende Juli sah der Nebenarm der Elbe in der Lausitz so aus.

Kein Schleichweg, sondern das ausgetrocknete Flussbett der Schwarzen Elster: Ende Juli sah der Nebenarm der Elbe in der Lausitz so aus.

Kein Schleichweg, sondern das ausgetrocknete Flussbett der Schwarzen Elster: Ende Juli sah der Nebenarm der Elbe in der Lausitz so aus. Bildrechte: dpa

Sachsen und Brandenburg arbeiten künftig gemeinsam gegen die Wasserknappheit in der Lausitz. Die zuständigen Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) und Jörg Vogelsänger (SPD) haben dazu am Mittwoch in Lohsa bei Hoyerswerda erste Details besprochen. Dabei ging es auch um die braune Spree, die Sulfatbelastung und einen ausgeglichenen Wasserhaushalt für die Zeit nach dem Ende des Braunkohleabbaus.