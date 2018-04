Ein kurzes aber kräftiges Frühlingsgewitter ist am späten Freitagnachmittag über Ostsachsen hinweg gezogen. Blitz und Donner jagten so manchem einen kleinen Schrecken ein. Hinzu kamen Regen- und Graupelschauer.



In Bretnig-Hauswalde ging das Ganze sogar so weit, dass der Regen Schlamm von den Feldern auf die Straßen spülte. Die Feuerwehr musste letztendlich die Frankenthaler Straße sperren, da hier eine Art Schlammlawine dafür sorgte, dass ein gefahrloses Passieren nicht mehr möglich war.