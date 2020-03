Im Haus der Sorben in Bautzen sind am Dienstag die schönsten sorbischen Ostereier 2020 gekürt worden. Dabei wurden 18 Kollektionen mit je drei Eiern prämiert, teilte der Dachverband der Sorben Domowina mit. Die einfarbigen und bunten Eier seien in vier traditionellen Techniken gefertigt worden, darunter die sogenannte Wachsbatiktechnik und die Kratztechnik.