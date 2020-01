Nach Angaben eines Sprechers des Agrarministeriums in Dresden ist die Bedrohungslage für den Freistaat unverändert. Die Präventionsmaßnahmen würden regelmäßig überprüft, es bestehe enger Kontakt zu den Behörden im Nachbarland und es entstünden Schutzzäune entlang der Lausitzer Neiße. Das sächsische Kabinett hat nach Ministeriumsangaben am Dienstag weitere Schutzmaßnahmen vor einem Übertritt der Afrikanischen Schweinepest beschlossen. Sozialministerin Petra Köpping will dazu am Donnerstag Nachmittag in Bad Muskau Auskunft geben und auch die Wildschweinbarriere besichtigen.