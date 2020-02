Der Ehrentag für den Heiligen Valentin - Der 14. Februar ist in vielen Ländern ein Tag, an dem sich Verliebte Geschenke machen. Hierzulande schenken sich die meisten Blumen, in Finnland werden Karten verschickt, während sich Liebende in Japan mit Schokolade beschenken.

- Ursprung all dieser Traditionen ist Bischof Valentin von Terni. Der Geistliche lebte im 3. Jahrhundert n. Chr. und starb als Märtyrer. Er hatte gegen den Willen des damaligen Kaisers Claudius II. heimlich Verliebte getraut, darunter zahlreiche römische Soldaten, denen die Heirat mit einer Christin per Gesetz verboten war.

- Bischof Valentin ließ sich davon nicht beeindrucken und wurde am 14. Februar 269 auf Befehl des römischen Kaisers geköpft.