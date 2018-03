Die Sensation war über der Braunkohle verstreckt. Der Tagebau Nochten breitet sich immer mehr nach Norden in Richtung Trebendorf aus. Als im Tagebauvorfeld der Kiefernwald gerodet wurde, bekam Archäologe Thomas Lisena auf einmal große Augen: Scherben und Knochenreste kamen unter den Wurzelballen zum Vorschein.

Das im Tagebauvorfeld immer wieder einmal Reste aus vergangenen Zeiten entdeckt werden, ist nicht ungewöhnlich. Auch der Kampfmittelbeseitigungsdienst durchkämmt vor den Braunkohlebaggern das Gelände und mancher antike Fund geht auf das Konto dieser Spezialisten. Doch dieses Mal war es anders. Die Archäologen erkannten, dass sie möglicherweise einer Sensation auf der Spur waren. Noch nie ist in Sachsen ein komplettes Dorf aus der Bronzezeit entdeckt worden.

Bereits 1.400 Jahre vor Christus lebten südlich von Trebendorf Ackerbauern, unweit einer Quelle. In der Siedlung wurden die Überreste von 43 Meter langen und bis zu sechs Meter breiten Häusern entdeckt. Es sind die größte Häuser aus jener Zeit, die bislang in der Oberlausitz gefunden wurden. Wahrscheinlich lebten die Lausitzer mit ihrem Vieh zusammen im Fachwerk aus Eichenholz. Unweit der Gebäude entdeckten die Wissenschaftler 200 Vorratsgruben. Diese Vorratsgruben sind praktisch die Kühlschränke der Bronzezeit, erklärt Chefarchäologe Wolfgang Ender. Mehr als 300 Jahre lang war die Siedlung wahrscheinlich bewohnt. Das lässt sich an den Gräbern und der zum Teil sehr gut erhaltenen Keramik nachweisen.