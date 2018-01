Siemens-Chef Joe Kaeser macht den Mitarbeitern des von der Schließung bedrohten Turbinenwerks in Görlitz Hoffnung. "Wir werden Görlitz nicht fallen lassen", sagte er am Mittwoch am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos in der Schweiz.

Wie ist offen

Kaeser kündigte an, den Mitarbeitern helfen und ihnen eine Zukunft geben zu wollen. Er wisse zwar noch nicht wie, aber es werde einen Weg geben. Siemens sei wirtschaftlich stark genug. Zugleich verteidigte Kaeser die Pläne des Siemens-Konzerns, weltweit 6.900 Jobs streichen und die sächsischen Werke in Görlitz und Leipzig schließen zu wollen. "Wenn ich keine Aufträge habe, muss ich reagieren", sagte Kaeser. In Görlitz stehen rund 900 Jobs auf der Kippe, in Leipzig 200 weitere. Der Konzern begründet das mit dem schwierigen Markt für Industrie-Turbinen und Kompressoren.

Arbeit ja, aber nicht irgendwo