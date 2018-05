Siemens hat bundesweit Schlagzeilen gemacht. Der Ruf des Unternehmens stand auf dem Spiel. Es war ja viel vom profitgierigen Milliardenkonzern die Rede. Der Imageschaden wog offensichtlich schwerer als die mögliche Kostenersparnis durch eine Standortschließung in Görlitz. Deswegen hat man das Ganze jetzt gelassen. Aber man muss realistisch bleiben: "Weltweites Kompetenzzentrum für Industrie- und Dampfturbinen" klingt ganz toll. Doch gefragt sind derzeit - wenn überhaupt - kleinere dezentralere Kraftwerke. Die bietet Siemens gar nicht an - auch nicht in Görlitz. Es wird trotzdem Einschnitte geben. Siemens wird auf jeden Fall versuchen, die Kosten zu drücken, auch in Görlitz.

Absolut. Es werden neuerliche starke Gewinnrückgänge in dem Bereich erwartet. Die Lage stellt sich so dar: Es gibt weltweit drei große Anbieter für Kraftwerke. Das sind Siemens, General Electrics in den USA und Mitsubishi in Japan. Alle drei sitzen auf Überkapazitäten. Sie können etwa 400 Kraftwerke pro Jahr bauen, doch derzeit werden höchstens nur etwa 100 nachgefragt. In Deutschland wurden dieses Jahr nur eine Handvoll in Auftrag gegeben. Das hat mit der Energiewende zu tun. Die erneuerbaren Energien sind auf dem Vormarsch - und auch Siemens will weg von den alten Industrien. Stichworte sind Digitalisierung und Industrie 4.0.