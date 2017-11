Nachdem Siemens am Donnerstagnachmittag verkündet hat, das Industrieturbinenwerk in Görlitz und das Kompressorenwerk in Leipzig zu schließen, erhalten die Mitarbeiter am Freitag detaillierte Informationen. Ab 10 Uhr sind an beiden Standorten Informationsveranstaltungen geplant. Wie das Unternehmen mitteilte, soll in Görlitz bis Ende 2023 und in Leipzig bis 2020 die Produktion endgültig eingestellt werden. Beide Standorte sind laut Gewerkschaft wirtschaftlich gesund und verfügen über volle Auftragsbücher.