Das Siemens Werk in Görlitz soll erhalten bleiben und zu einer weltweiten Zentrale für das Industrie- und Dampfturbinengeschäft ausgebaut werden. Darauf haben sich die IG Metall, der Betriebsrat und Siemens nach monatelangen Verhandlungen geeinigt. Laut Janina Kugel vom Siemens-Vorstand soll der Standort Görlitz eine Leitwerkfunktion in der Branche übernehmen. Außerdem bleiben die Fertigung und der Ingenieurbereich bestehen. Trotzdem soll es noch strukturelle Veränderungen geben. Wieviel Stellen in Görlitz wegfallen könnten oder umstrukturiert werden, konnte Siemens zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Man müsse erst die Sozialplanverhandlungen abwarten, so Janina Kugel.