Falscher Gebrauch von Feuerwerkskörpern hat in den Landkreisen Bautzen und Görlitz zu zahlreichen Bränden geführt. Wie die Polizei mitteilte, sind in der Silvesternacht 45 Feuer gemeldet worden. Vielfach standen Bäume, Gebüsch oder Mülleimer in Flammen.

In Hoyerswerda fing in der Nacht zum Mittwoch ein Auto Feuer, nachdem ein 56-Jähriger abgebrannte Pyrotechnik auf die Ladefläche seines Fahrzeugs gelegt hatte. Der Schaden beträgt mehreren Tausend Euro. Noch vor dem Jahreswechsel brannte in Görlitz ein Auto. Die Polizei geht davon aus, dass das geparkte Fahrzeug mit Pyrotechnik in Brand gesetzt wurde. Der Täter ist unbekannt. Der Schaden beträgt 8.200 Euro. In Neschwitz wurde ein Zigarettenautomat mit Feuerwerkskörpern gesprengt.