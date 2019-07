Die Sorben haben eine angemessene Vertretung in den Landtagen Sachsens und Brandenburg verlangt. Das sorbische Parlament Serbski Sejm wurde beauftragt, geeignete Mitsprache-Modell in beiden Ländern vorzubereiten, teilte die Minderheitenvertretung mit. In Sachsen war vor Jahren eine gesonderte Wahl sorbischer Abgeordneter für den Landtag diskutiert worden. Die müsse wieder auf die politische Tagesordnung. Zudem verlangt der Sejm die Aufhebung der Fünf-Prozent-Hürde, sollte eine sorbische Partei bei der Landtagswahl in Sachsen antreten. In Brandenburg gilt für Minderheitenparteien keine Fünf-Prozent-Hürde.