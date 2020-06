Bombardier Bombardier Transportation (BT) mit Sitz in Berlin ist die Zugsparte

des kanadischen Bombardier-Konzerns, der auch Flugzeuge baut.

Weltweit arbeiten in der Sparte rund 36.000 Beschäftigte. Die größten

deutschen Standorte liegen in Görlitz und Bautzen in Sachsen sowie

Hennigsdorf in Brandenburg.