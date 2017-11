Die Entscheidung ist getroffen: Das Bautzener Spreehotel wird als Integrationszentrum für anerkannte Flüchtlinge planmäßig bis Jahresende bestehen bleiben. In dieser Zeit bietet das Haus am Bautzener Stausee Geflüchteten, die noch keine eigene Wohnung haben, übergangsweise ein Dach über den Kopf.

Kein Geld von Bautzen

Am Dienstag hatte der Finanzausschuss der Stadt Bautzen abgelehnt, das Spreehotel mit 25.000 Euro zu unterstützen. Dieses Geld hatte der Oberbürgermeister Alexander Ahrens bereits vor Monaten fest zugesagt, um zu verhindern, dass anerkannte Flüchtlinge in Bautzen obdachlos werden. Stadträte von CDU und FDP votierten jedoch gegen eine finanzielle Unterstützung, da sie den Landkreis in der Verantwortung sehen.

Zähneknirschend weitermachen

Weil die Finanzierung des Integrationszentrums ohne das Geld der Stadt nicht mehr aufgeht, überlegte Rausch, das ehemalige Hotel kurzfristig zu schließen. Nun will er zähneknirschend bis Ende Dezember weitermachen. Möglicherweise werde der Landkreis Bautzen für die Stadt finanziell in die Bresche springen. Das soll Landrat Michael Harig in einem Gespräch nicht ausgeschlossen haben.

Zwei Interessenten für das Hotel

Von Sommer 2014 bis Sommer 2017 diente das Spreehotel dem Landkreis als Asylunterkunft. Weil die Asylbewerberzahlen zurückgingen, wurde der Mietvertrag gekündigt. Als Übergangslösung sollten anerkannte Flüchtlinge im Hotel als sogenanntes Integrationszentrum für ein halbes Jahr weiter wohnen dürfen. Zum Jahresende wird das Haus dichtgemacht und der ehemalige Hotel-Betreiber Rausch zieht in seine Heimat in den Schwarzwald zurück. Laut Stadtverwaltung gibt es zwei Interessenten, die an der Stelle wieder einen Hotelbetrieb eröffnen wollen.

