In einer Mitteilung aus dem Rathaus macht Görlitz klar, dass sich die Stadt nicht von einem Notarzt verunglimpfen lassen will, der zu schnell zu einem Einsatz gefahren ist. Bildrechte: IMAGO

Bußgeldstreit in Görlitz Stadt wirft Notarzt Falschinformation und Rufschädigung vor

Die Stadt Görlitz bleibt im Streit mit einem Arzt dabei, dass dieser das Bußgeld bezahlen soll. Mediziner Vratislav Prejzek war mit Tempo 84 auf dem Tacho in einer 30er-Zone geblitzt worden. Dafür bekam er einen Bußgeldbescheid, den er nicht bezahlen will. Seiner Meinung nach war er auf dem Weg zu einem Patienten in Lebensgefahr. Die Stadt hat die Einsatzprotokolle überprüft. Ihr Fazit: Das war kein Notfall, das Bußgeld gilt. Außerdem will Görlitz die Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen.