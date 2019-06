Langer Stau im Berufsverkehr auf der A4

Auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden hat sich am Montagmorgen ein langer Stau gebildet. Ursache waren nach Reporterangaben mehrere auf der Fahrbahn verteilte Fahrzeugteile. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens im Berufsverkehr bildete sich schnell ein Stau. Wie die Polizei mitteilte, gab es in Folge des Staus zwischen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla mehrere Auffahrunfälle. Bei einem Zusammenstoß von fünf Fahrzeugen wurde eine Person verletzt. Sie wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt.