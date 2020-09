Was ist ein Umgebindehaus? Im Umgebindehaus vereinen sich Blockbau- und Fachwerkbau. Diese historische Bauart kommt vor allem in der Oberlausitz, in Nordböhmen, in Niederschlesien und im Elbsandsteingebirge vor. Besonders charakteristisch für das Umgebindehaus ist die bauliche Trennung von Stubenkörper und Dach und ein hölzernes Stützensystem.