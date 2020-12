Die Vorbereitungen für den wirtschaftlichen Strukturwandel in der Lausitz laufen auf vollen Touren. Nach Informationen der Landesregierungen in Sachsen und Brandenburg befinden sich erste Projekte in der Feinabstimmung.

Ausbau der Bahnstrecke Görlitz - Berlin

So verhandeln Sachsen und Brandenburg mit dem Bundesverkehrsministerium über Details zum Ausbau der Bahnstrecke zwischen Görlitz und Berlin. Beide Länder drängen zunächst darauf, die anstehenden Arbeiten am Abschnitt Lübbenau-Cottbus zu beschleunigen. Ziel müsse es sein, dass spätestens in sechs Jahren der Flughafen BER von Görlitz aus in rund zwei Stunden Reisezeit erreichbar ist. Zudem bestehen beide Länder darauf, die Strecke Görlitz-Berlin für Geschwindigkeiten bis mindestens 200 Kilometer pro Stunde fit zu machen.

DLR-Forschungsniederlassung in Zittau

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt treibt des Weiteren die Planungen für seine Forschungsniederlassungen in Zittau und Cottbus voran. Die neuen Gebäudekomplexe sollen nach Angaben eines DLR-Sprechers spätestens in drei Jahren einsatzbereit sein. Die Genehmigungsunterlagen für den Bau eines Wasserstoff-Speicherkraftwerkes in Schwarze Pumpe liegen jetzt bei der EU. Die dortige Wettbewerbszentrale muss die vorgesehenen Förderungen noch freigeben.

Der Oberbürgermeister in Weißwasser, Torsten Pötzsch, vermeldet unterdessen verstärkte Investitionen in den Wohnungsbau. Grund sei die Ansiedlung einer Außenstelle des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in seiner Stadt. Nach Recherchen des MDR plant die Bundesnetzagentur die Einrichtung einer Lausitzer Außenstelle. Sie soll den Ausbau des Hochspannungsnetzes in Deutschland künftig vor allem von Cottbus aus steuern und regulieren.

Keine länderübergreifende Wirtschaftsregion Lausitz

Nach nur drei Jahren ist die länderübergreifende Wirtschaftsregion schon wieder Geschichte. So kündigte der Freistaat bereits im Laufe des Jahres an, den Strukturwandel im Mitteldeutschen und Lausitzer Revier beim zuständigen sächsischen Staatsminister für Regionalentwicklung zu bündeln. Der Wunsch der Lausitzer Landkreise, Fördermittel in gemeinsamer Verantwortung in Sachsen und Brandenburg zu verteilen, ist damit vom Tisch.

Im Industriepark Schwarze Pumpe in Spreetal ist ein Kompetenzzentrum zur Unterstützung des Strukturwandels eröffnet worden. Bildrechte: MDR/Uwe Walter Der Görlitzer Landrat Bernd Lange (CDU) wertet das als politischen Fehler, der eine schnellere Entwicklung der Region hemmen werde. Darum wollen sich die sechs Lausitzer Landkreise sowie die Stadt Cottbus nun vierteljährlich und ganz pragmatisch bei Ansiedlungs- und Bauvorhaben abstimmen. Im Gegenzug kündigen die Landesregierungen fast tägliche Koordinierungsgespräche zwischen Sachsen und Brandenburg an.

Grund für die Neuordnung sind rechtliche Vorschriften, wonach Fördermittel nicht für länderübergreifende Projekte eingesetzt werden dürfen. Diese sind getrennt voneinander in jedem Bundesland zu verteilen und abzurechnen. Dies schließe eine gegenseitige Abstimmung der Planungen für Industrie, Forschung und Verkehr jedoch nicht aus – so versichern die Landesregierungen in Sachsen und Brandenburg übereinstimmend.

Quelle: MDR/ma