Bei Notruf - Warteschleife: Blockierte Rettungsleitstelle in Hoyerswerda!

Das Sturmtief "Friederike" hat in der Oberlausitz die Grenzen der Integrierten Regionalleitstelle in Hoyerswerda aufgezeigt. Rettungseinsätze konnten aufgrund der vielen Notrufe nur unzureichend koordiniert werden. Anrufer blieben in Warteschleifen hängen, weil die Notrufnummern blockiert waren. Funkverbindungen brachen zusammen.