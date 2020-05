Zum Tag des offenen Umgebindhauses geht ein neues Internetangebot an den Start. Da der Tag in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann, soll eine neue Webapp ermöglichen, die Häuser virtuell zu besichtigen. In der App der Stiftung Umgebindehaus werden Handwerksvorführungen mit Lehmhandwerkern, Zimmerern und Restauratoren digital präsentiert. So sollen sich Interessenten über die Umgebindehaus-Bauweise und deren Sanierung trotzdem informieren können. Die Plattform ist ein Angebot der Stiftung Umgebindehaus. Die App soll auch über den Aktionstag hinaus verfügbar sein.

Auch die Hochschule Zittau/Görlitz hat sich in diesem Jahr etwas Besonderes zum Aktionstag einfallen lassen. Auf einer sehr aufwendig gestalteten Website bietet sie umfangreiche Informationen und zahlreiche Animationen zum Thema Umgebindehaus an. So können sich Besucher der Seite auf einen virtuellen Rundgang durch diese traditionellen Häuser begeben, die einzelnen Gebäudeteile werden in tollen Animationen erklärt, es gibt Fachvorträge in Videoform und ein Sanierungshandbuch.