Auf der Bautzener Ortenburg wurde am 30. Januar 1018 der "Friede von Bautzen" geschlossen. Bildrechte: IMAGO

Viele Bautzener wissen nicht, was der "Friede von Bautzen" ist, haben davon noch nicht einmal etwas gehört. Wann haben Sie als Wahlbautzener zum ersten Mal davon erfahren?

Relativ früh nach meinem Amtsantritt (im September 2015 – Anm. d. Red.) in einem Gespräch mit unserer Archivleiterin. Sie hatte schon 2002 zur 1000-Jahr-Feier von Bautzen die Idee, im Jahr 2018 zum Jubiläum des bedeutenden Friedensschlusses etwas zu veranstalten. Ich hab das fast schon als Bildungslücke empfunden, von dem Vertrag nichts zu wissen. Aber sie hat mich beruhigt und gesagt, dass trotz der Bedeutung dieses Friedensschlusses das Thema in Deutschland und auch in Bautzen weitgehend unbekannt ist.

Es gibt fast 30 Veranstaltungen übers Jahr zu dem Thema. Warum feiert die Stadt das Jubiläum so groß?

Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In Polen lernt es jedes Kind in der Schule, dass es 1018 den Friedenschluss von Bautzen gegeben hat. Entsprechend hoch wird das Jubiläum auch in Polen gehängt. Hierzulande ist das Thema fast komplett in Vergessenheit geraten. Als wir uns mit dem Thema beschäftigten, haben wir festgestellt, dass es sehr viele Anknüpfungspunkte bietet, weil unsere Region nah an Polen liegt. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass das Thema auf der kulturellen Ebene stark wahrgenommen wird. Das hat uns bestärkt, das Ganze so groß mit mehreren Veranstaltungen aufzulegen.

Was hat der "Friede von Bautzen" damals bedeutet?

Für die damalige Zeit hat er eine Friedensphase von 13 Jahren gebracht. Das klingt heute wenig. Aber in den damals wilden und wüsten Zeiten war das lang, wenn man bedenkt, dass die europäische Geschichte voll ist mit blutigen Kriegen. Von daher ist das Jubiläum ein schöner Anlass, daran zu denken, dass es damals tatsächlich gelungen ist, in einer Region für so lange Zeit Ruhe in einen Konflikt zu bringen.

Wie wirkt der "Friede von Bautzen" heute nach?

Seine Bedeutung heutzutage speist sich aus dem Verständnis dieses Friedensschlusses in Polen. Und da müssten wir auf deutscher Seite anfangen, diesen Vertrag wertzuschätzen. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Frieden an sich deutlich in den Hintergrund getreten ist, wenn man an die großen Friedensdemonstrationen in den 1980-er Jahren denkt. Frieden wird heute als Selbstverständlichkeit betrachtet, was es keinesfalls ist.

Was nehmen Sie aus dem Thema persönlich für sich mit?

Es hat mir klar gemacht, dass Bautzen schon vor 1.000 Jahren eine sehr wichtige Stadt war. Es ist ja kein Zufall, dass der Friedensschluss hier stattgefunden hat. Ansonsten ist es ein Ansporn, dass miteinander reden gerade in Konflikten eigentlich das Mittel der Wahl ist und bleiben sollte. Gerade jetzt, wo wir in Deutschland eine ziemlich aufgeheizte politische Stimmung erleben, ist es ein Fingerzeig von ganz ganz weit früher, dass miteinander reden und gemeinsam Lösungen finden doch sehr lange tragen kann. Das Gebiet der heutigen Oberlausitz gehörte vor 1.000 Jahren zum Heiligen Römischen Reich. Im Krieg zwischen dem römischen Kaiser Heinrich II. und dem polnischen Herzog Bolesław Chrobry wurde sie zum Spielball verschiedener politischer Interessen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am kommenden Dienstag, dem Tag des großen Jubiläums, wird es in der Stadt zeitgleich zwei Veranstaltungen zum Bautzener Friedensschluss geben. Wie kommt das?