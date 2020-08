Bildrechte: MDR/Tino Plunert

Die Abstriche werden von Ärzten der KV Sachsen vorgenommen, unterstützt von nichtärztlichem Personal. "Es sind Mediziner aus Krankenhäusern wie niedergelassene Kollegen. Auf der A4 helfen zwei Medizinstudenten", sagte Heckemann. Das Ergebnis würden Getestete in den meisten Fällen innerhalb von 24 Stunden erhalten. Die einfachste Möglichkeit sei die Corona-App, über die es eine automatische Benachrichtigung gebe. Ein weiteres Test-Center nahm an der A17 bei Bad Gottleuba auf dem Parkplatz "Am Heidenholz" seinen Betrieb auf. Geplant ist, dass beide Stationen zwischen 10 bis 20 Uhr geöffnet sind. Neben den Teststationen an den Autobahnen gibt es für Reiserückkehrer im Freistaat noch zwei Testcenter an den Flughäfen in Dresden sowie Halle/Leipzig. Derzeit kann Sachsen täglich rund 9.600 Tests durchführen.