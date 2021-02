THW schleppt unzählige Lkw über Burkauer Berg

Das Technische Hilfswerk in Bautzen hatte am Montagmittag begonnen, die ersten Lastwagen am Burkauer Berg freizuschleppen. Unterstützt wurden sie dabei von Kräften aus Kamenz, Görlitz und Zittau. Wie Andreas Heinrich vom THW in Bautzen MDR SACHSEN sagte, musste jeder Lkw von einem THW-Fahrzeug einzeln wieder auf die Fahrbahn geschleppt werden. Zuvor hatten Räumfahrzeuge den Abschnitt zwischen Burkau in Richtung Dresden befahrbar gemacht.

Wir haben irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Lkw wir schon freigeschleppt haben. Andreas Heinrich stellv. Dienststellenleiter THW Bautzen

Dauereinsatz - auch in der Nacht

Nach fast zehn Stunden im Dauereinsatz zog Heinrich eine erste Zwischenbilanz. So konnte von 13 Uhr bis Montagabend 22 Uhr ein Großteil der Lastwagen zwischen den Anschlusstellen Uhyst am Taucher und Abfahrt Burkau die Weiterfahrt fortsetzen. 25 Einsatzkräfte des THW Bautzen waren gemeinsam mit Kräften des THW Kamenz am Burkauer Berg im Einsatz. Bildrechte: THW Bautzen

Auch in der Nacht zum Dienstag setzten die Einsatzkräfte ihre Arbeit fort. Trotzdem staute es sich fast bis nach Görlitz zurück. Daraufhin entschloss sich die Polizei am frühen Dienstagmorgen, den Tunnel Königshainer Berge in Richtung Dresden zu schließen. Immer wieder mussten die Einsatzkräfte Kraftfahrer wecken, wenn wieder ein Stück Autobahn freigeräumt war. Erst am späten Dienstagvormittag entspannte sich die Situation auf der A4 und alle festgefahrenen Lastwagen konnten ihre Fahrt fortsetzen.

Unfall des THW-Teams verläuft glimpflich

Der Mannschafts-Lastwagen ist in der Regel auf ein Unimog-Fahrgestell aufgebaut. Hier kam ein THW-Fahrzeug ins Schlingern. Die THW-Teams mussten sich selbst helfen. Bildrechte: Lausitznews