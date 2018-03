Landkreis Görlitz Toter Wolf in Pferdestall entdeckt

Im Landkreis Görlitz ist ein toter Wolf ist in einem Pferdestall gefunden worden. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, wurde das Tier am Sonntagmorgen auf einem Privatgelände in einem Ortsteil von Hohendubrau im Landkreis Görlitz entdeckt. Es sei äußerlich unverletzt. Experten von Ort hätten aber festgestellt, dass der Wolf vermutlich an Räude erkrankt war. Der Kadaver soll nun in einem Speziallabor untersucht werden.



Quelle: MDR/dk/dpa

Die Polizei informierte Mitarbeiter des Wolfsbüros Lupus sowie einen zuständigen Jagdpächter. Bildrechte: MDR/Danilo Dittrich