Wehmut und Zukunftshoffungen an der Abraumkante: Vor 483 Jahren wurde Mühlrose erstmal urkundlich erwähnt. In fünf Jahren soll die Dorfgeschichte an neuem Standort nach der Umsiedlung weitergehen. Und der Tagebau Nochten baggert sich an den Ort heran. Bildrechte: Lausitznews.de/Toni Lehder