Geduld brauchten Autofahrer am Sonnabend aber auch an anderen Stellen der sächsischen Autobahnen. An der Ausfahrt Dresden-Hellerau lagen am frühen Nachmittag Fahrzeugteile auf allen Fahrspuren. An der Baustelle Wilsdruff gab es ebenfalls längere Wartenzeiten.



Quelle: MDR/dk

Der Unfall ereignete sich auf der A4 von Görlitz in Richtung Dresden. Bildrechte: MDR/Rocci Klein