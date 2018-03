Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Görlitz ist am Sonntagnachmittag ein 22 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, fuhr der junge Mann auf der Staatsstraße 122 zwischen Nieder Seifersdorf und Niesky mit seinem Audi auf einen vor ihm fahrenden Mazda auf. Der Mazda kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der 22-Jährige nach der Kollision mit dem Mazda ungebremst weiterfuhr. In einer Linkskurve kam er mit seinem Audi etwa 200 Meter weiter rechts von der Straße ab und kam an einem Baum zum Stehen. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 22-Jährigen feststellen. In dem verunglückten Mazda saßen ein 89-Jähriger und seine 79 Jahre alte Beifahrerin. Beide wurden schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite das eingeklemmt Paar aus dem Auto. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.