In der Oberlausitz haben sich am Freitagnachmittag heftige Gewitter ereignet. So waren in Bautzen durch Starkregen in kurzer Zeit einige Straßen überflutet und Gullydeckel hochgedrückt worden. Örtlich fiel auch Hagel. Die Feuerwehr musste ausrücken, um voll gelaufene Keller auszupumpen.