IS-Mädchen aus Pulsnitz Erleichterung nach Urteil für Linda W.

Die Pulsnitzer Bürgermeisterin Barbara Lüke ist erleichtert, dass die 17-jährige Linda W. nicht die Todesstrafe erwartet, sondern sie zu einer Haftstrafe verurteilt worden ist. Lüke sagte MDR SACHSEN: "Zunächst einmal sind wir froh, dass eine gewisse Klarheit darüber besteht, wie es mit Linda weitergeht." Die Bürgermeisterin merkte zudem an, dass die in den vergangenen Monaten andauernden Spekulationen über die Taten und das Schicksal des Mädchens bei den Bürgern in der Stadt für Frustration gesorgt hätten. Sie beobachtete zunehmend einen gewissen Überdruss über die immer wieder auftauchende gleiche Diskussion. "Denn keiner von uns weiß tatsächlich, was Linda vor Ort gemacht hat."