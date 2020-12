Der Bergbausanierer LMBV will im kommenden Jahr seine Aktivitäten in der Lausitz verstärken. Denn die dortige Braunkohleregion habe gegenüber dem Mitteldeutschen Revier einen Sanierungsrückstand von rund fünf Jahren, begründet das Unternehmen.

Größtes Vorhaben bleibe für die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft (LMBV) die Renaturierung der Spree. Denn der Flusslauf sei durch die Eiseneinträge aus Alttagebauen stark belastet. So plant die LMBV im ersten Halbjahr 2021 die Inbetriebnahme der Wasserbehandlungsanlage Ruhlmühle in der Nähe von Hoyerswerda. Sie soll die Eisenkonzentration im Spreewasser mindern.

Auch die Ufersicherung an vielen früheren Tagebauen stehe auf dem Programm. So laufen die Sicherungsarbeiten an den Ufern am Knappensee und am Silbersee weiter. Im Industriepark Schwarze Pumpe sollen verschmutzte Böden gereinigt werden. Die Kontaminierung stamme aus dem Betrieb des früheren Gaskombinates.