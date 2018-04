"Mit ihrer Hilfe können wir nun schneller Brandereignisse entdecken und zudem besser lokalisieren, ob es sich um einen Brand oder zum Beispiel um aufgewirbelten Staub einer Erntemaschine handelt", sagte Sanderhoff. Unter anderem könnten die Sensoren rund um die Uhr gleichzeitig in zwei Richtungen blicken und Videosequenzen aufzeichnen. Die Technik stehe zum Teil in unmittelbarer Nähe zur brandenburgischen Landesgrenze. Mit Brandenburg sei außerdem vereinbart worden, dass die Leitstelle in Hoyerswerda bereits in diesem Jahr auf drei Kamerastandorte im Landkreis Oberspreewald-Lausitz Zugriff erhalte, so Sanderhoff. Vier weitere sollen aus dem Landkreis Spree-Neiße dazukommen.

Mit Hilfe solcher Spezialkameras, wie dieser bei Eilenburg in Nordsachsen, werden in Sachsen Tausende Hektar Wald überwacht. Bildrechte: MDR/Monika Werner