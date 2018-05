Aufgrund der anhaltenden Trockenheit ist die Waldbrandgefahr in Sachsen erheblich gestiegen. Für große Teile der Landkreise Nordsachsen, Meißen und Bautzen hat der Sachsenforst am Montag die Waldbrandgefahrenstufe 5 gemeldet. In insgesamt vier sächsischen Landkreisen und einer kreisfreien Stadt gilt derzeit die Waldbrandgefahrenstufe 4:





Landkreis Nordsachsen

Landkreis Meißen

Kreisfreie Stadt Dresden

Landkreis Bautzen

Landkreis Görlitz