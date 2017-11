Es ist nieseliger Tag und die Görlitzer Altstadt wirkt ein wenig trostlos. Da dringen Trommeln und Lautenspiel aus einem Geschäft auf der Brüderstraße. Hier betreibt Detlef Hausmann mit seiner Tochter einen ungewöhnlichen Schmuck- und Uhrenladen. Der Goldschmied ist Mittelalterfan, was sich in der Ladengestaltung und in seiner Kleidung zeigt. Wer ihn trifft, reist sofort einige hundert Jahre in der Zeit zurück. Kein Wunder, dass Hausmann regelmäßig für Filmproduktionen sozusagen vom Geschäft weggecastet wird. "Bei historischen Stoffen erspart mein Gesicht viel Arbeit", sagt der 65-Jährige und lacht herzlich.

Film hat über magere Zeiten gerettet

Eines seiner schönsten Erlebnisse hatte er 2013: "Ich habe das Glück gehabt, dass ich bei Wes Andersons 'The Grand Budapest Hotel' vor der Kamera stehen durfte", erzählt er. Bevor Jeff Goldblum in der Handlung das Testament verliest, gibt es eine Kamerafahrt durchs Publikum, die bei Detlef Hausmann endet, als einen der hoffnungsvollen Erben in der Geschichte. So eine einzelne Szene sei an die 30 Mal gedreht worden, erinnert sich der Goldschmied. Für ihn waren die Dreharbeiten ein Glücksfall. In den Wintermonaten fehlt es an Touristen, also machte Hausmann seinen Laden einfach zu und überbrückte die wirtschaftlich schwere Zeit am Set.

Detlef Hausmann wird öfter gefragt, ob er spontan eine Komparsenrolle übernehmen kann. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Als drei goldene Kragensticker für die Pagenuniform verloren gingen, sprang Detlef Hausmann ein. Über Nacht fertigte er gemeinsam mit seiner Tocher aus Messing neue an. "Wir wurden ganz normal dafür bezahlt." Auch andere Dienstleister wie eine Schneiderei profitierten vom Filmdreh. Für Detlef Hausmann ist klar, dass es die lokale Wirtschaft ankurbelt, wenn die Kamerateams nach Görlitz kommen. Am meisten profitierten dann natürlich die Hotels und Pensionen. "Und wenn zum Teil auch Zulieferer vor Ort in Anspruch genommen werden - zum Beispiel Caterer. Das finde ich ganz toll", sagt er.

Viele Aufträge nach dem Job am Set

Jeannette Kelichhaus hat sich mit ihren Mitarbeitern drei Monate lang um das Wohl der Filmcrew von "The Grand Budapest Hotel" gekümmert. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Während der Dreharbeiten zu "The Grand Budapest Hotel" klingelte fast jeden Abend das Telefon bei Jeannette Kelichhaus in Görlitz-Königshufen. Drei Monate lang haben ihre Mitarbeiter die Serviceleistungen für die gesamte Filmcrew und die Schauspieler übernommen. In der Regel bringen die Produktionen ihr eigenes Catering mit. "Sie hatten einen großen Kochbus", beschreibt Kelichhaus. Hilfe war dann beim Servieren nötig. Mal mussten 50, mal 100 Leute in kurzer Zeit betreut werden.

Dabei war Spontanität gefragt, weder das Personal noch die Zeiten ließen sich planen. "Immer einen Abend vorher wurde uns gesagt, wie viel Mitarbeiter gebraucht werden", erzählt die 50-Jährige. Und je nachdem, wie die Szenen im Kasten waren, konnten sich die Pausen für die Crew schon mal um drei Stunden verschieben. "Es war eine wahnsinnig anstrengende und wunderschöne Zeit", erinnert sich die Geschäftsführerin.

Die leeren Räume im Gewerbe-Center-Görlitz werden von Filmproduktionen häufig als Lager angemietet. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Kelichhaus' Cateringfirma befindet sich in einem ehemaligen Kondensatorenwerk. 1988 war der Fünfgeschosser an der Girbigsdorfer Straße fertiggestellt worden und fiel dann auch gleich der Wende zum Opfer. Heute haben sich in dem heruntergewirtschafteten Hochhaus die unterschiedlichsten Gewerbe eingemietet. Auch manche Kunden von Jeannette Kelichhaus sind wegen des Ost-Charmes irritiert. "Aber hier habe ich Platz zum Kochen und eine Lkw-Laderampe", zählt die 50-Jährige Vorzüge des Standortes auf. Ob Görliwood ein Jobmotor ist? "Auf jeden Fall", sagt sie. Durch den Service bei The Grand Budapest Hotel seien neue Aufträge reingekommen. So etwas spreche sich rum. Auch findet sie, dass seitdem viele Touristen in der Stadt sind. "Und wir haben selber das Gefühl, dass wir in einer Stadt leben, die interessant ist."

Immer mehr Touristen wollen Görliwood sehen

Der Untermarkt ist einer der beliebtesten Drehorte in Görlitz. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Eine Touristengruppe steht am späten Freitagnachmittag auf dem Untermarkt und bestaunt die Bürgerhäuser. Samantha Seichter schließt derweil die Tür einer Bar auf. Klar hat Görliwood der Stadt was gebracht. "Der Tourismus hat zugenommen. Dadurch laufen die Bars und Cafés viel besser", sagt die junge Frau. Der Untermarkt ist ein gefragter Drehort. Wenn es dann "Action" heißt, läuft in den lokalen Cafés und Geschäften erst mal nichts. "Meistens werden die Inhaber gefragt, ob sie für den Zeitraum schließen können", berichtet Seichter. Denn die Kunden würden sonst die Dreharbeiten stören.

Das sei aber nicht zwangsläufig geschäftsschädigend, weil eine Ausfallsumme gezahlt werde. "Ich habe hier schon Yvonne Catterfeld vorbeilaufen sehen", sagt die Frau von der Bar. Es sei ein ganz unerwarteter Moment gewesen. "Wir warten noch auf die ganz großen Stars", fügt sie hinzu. George Clooney - das wäre was.

Barfrau Samantha Seichter wünscht sich demnächst George Clooney als Gast. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt