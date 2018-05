Bildrechte: Tierpark Görlitz/Zgorzelec

Zu nachtschlafender Zeit um 0:30 Uhr klingelte am Sonnabendmorgen bei Tierparkdirektor Sven Hammer zu Hause in Görlitz das Telefon. Am Apparat: die Polizei. Der Sicherheitsdienst der benachbarten Verkehrsbetriebe habe auf der Überwachungskamera ein freilaufendes Stachelschwein vor dem Tierpark gesichtet."Zwanzig Minuten später war ich da, hab den Tierpark und die Umgebung eine Stunde lang nach dem Schwein abgesucht und es nicht gefunden", erzählt der Direktor.

Kaum zu Hause, klingelt gegen 1:45 Uhr abermals sein Telefon. Am Apparat wieder die Polizei mit der Nachricht: das Stachelschwein hält sich in der Goethestraße unter einem Carport auf. Bis zum Eintreffen des Tierparkleiters hielten die drei Streifenpolizisten das nachtaktive Tier in Schach. Mit einem Stück Apfel lockte es der Tierarzt schließlich aus seinem Versteck, versetzte ihm per Blasrohr eine Narkose und brachte es zurück in den Tierpark.

Männchen bleibt vorerst in Quarantäne

Stachelschwein Bolek bescherte Tierparkdirektor Sven Hammer eine schlaflose Nacht. Bildrechte: Tierpark Görlitz/Zgorzelec "Bolek ist jetzt in der Ausnüchterungszelle in Einzelhaft und hat seinen Rausch aus der Nacht ausgeschlafen", amüsiert sich Sven Hammer. Bis das Schlupfloch nicht gefunden und die Anlage nicht repariert ist, wird das Stachelschwein in Quarantäne bleiben. Dabei hatten erst am Freitag Tierparkmitarbeiter eine Ausbruchstelle in der Stachelschweinanlage beseitigt. Denn am Tag davor war das Männchen schon einmal ausgebüxt, aber von selbst wieder zurückgekehrt.

"Wir dachten, dass damit das Problem gelöst ist und hatten das Männchen wieder zu seinen fünf Damen zurückgesetzt", erzählt Sven Hammer. Dem war nicht so, hat er Sonnabendnacht erfahren. "Bolek fordert uns schon ganz schön", sagt der Tierparkdirektor. Nur ist ihm nicht klar, warum der Nager immer wieder ausbricht. "Vielleicht hat er Stress mit seinen Mädels."

Quelle: MDR/ris