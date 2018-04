2017 haben im Landkreis Bautzen 64 Storchenpaare 144 Junge großgezogen. Die Untere Naturschutzbehörde im Kreis Görlitz meldete 38 Storchenpaare und 41 Jungstörche. So wenige Storchenpaare gab es zuletzt 1968 in der Oberlausitz. Das belegt die Statistik des Naturschutzinstituts Dresden (NSI), das seit mehr als 60 Jahren die Weißstorchentwicklung in Sachsen dokumentiert.

Mehr Horste als Störche in der Oberlausitz

Obwohl es in der Oberlausitz genug Horste gibt, sinkt die Anzahl der Brutpaare. Auch wenn es nur 64 Storchenpaare gab, war für Sylvia Noack von der Naturschutzstation Neschwitz das vergangene Jahr ein gutes Jahr. "Die Störche bei uns hatten viele Junge, ein bis fünf pro Paar", sagt die Ornithologin. Dass die Störche so viel Nachwuchs hatten, lag wahrscheinlich an dem guten Mäusejahr, vermutet Sylvia Noack. Denn Störche ernähren sich hauptsächlich von Mäusen und Regenwürmern - und nicht wie oft angenommen von Fröschen. Bildrechte: Naturschutzinstitut Dresden

Seit Ende der 1950er-Jahren nahm der Weißstorchbestand in der Oberlausitz stetig zu. In den 1980er-Jahren gab es dann den ersten Knick. "Die Intensivierung der Landwirtschaft nahm zu, die LPG-Felder wurden größer, Ackerrandstreifen fielen weg und Grünland wurde umgeackert", zählt Sylvia Siebert vom NSI einige Ursachen auf.

Nach 1989 erholte sich dann zunächst die Weißstorchpopulation in der Oberlausitz. Die Landwirtschaft war zusammengebrochen, Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften lösten sich auf. Bauern, die Flächen stilllegten statt sie zu bewirtschaften, bekamen Fördermittel. Das kam auch den Störchen zugute.

Nahrungsmangel durch Monokulturen

Doch die Erholungsphase hielt nicht lange an. Ab Mitte der 1990er-Jahre ging es mit dem Storchenbestand wieder bergab. Die Landwirtschaft wurde intensiviert und durch den Anbau von Energiepflanzen entstanden vielerorts Monokulturen. "Störche können mit Raps und Mais nichts anfangen. Sie brauchen Teichgebiete als eine Nahrungsquelle", sagt Sylvia Noack von der Naturschutzstation Neschwitz. Bildrechte: Naturschutzinstitut Dresden

Während der Weißstorchbestand seit Mitte der 2000er-Jahre sachsenweit wieder leicht steigt, was an dem sächsischen Artenschutzprogramm liegen könnte, geht er in der Oberlausitz weiter zurück. "Hier spielt auch die Bewirtschaftung der Gewässer eine nicht unbedeutende Rolle", sagt Sylvia Siebert vom NSI. Störche werden mitunter von Seeadlern angegriffen. Aber auch die Ufer sind teilweise so steil, dass der Storch nicht ins Wasser kommt, erklärt die Ornithologin.