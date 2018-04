Der Brand war am Mittwoch ausgebrochen und am Donnerstag wieder aufgeflammt. Der Wind hatte die Glutnester wieder aufflammen lassen. Wie Werksfeuerwehrleiter Hartmut Bastisch am Donnerstag MDR SACHSEN sagte, haben die Einsatzkräfte das Feuer weitgehend im Griff, so dass sich die Flammen nicht weiter ausbreiten können. Die Brandbekämpfer wollen vor allem die Antriebsstation einer Förderanlage retten. "Das war schon gestern ganz, ganz schwierig. Wir hoffen, dass wir jetzt das Schlimmste überstanden haben."