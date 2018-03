Interview mit Unternehmer Ernst Lieb zur Zukunft der Lausitz "In Dresden explodieren die Mieten und die Lausitz stirbt aus"

Am 8. März hat Ministerpräsident Michael Kretschmer in Weißwasser über die wirtschaftliche Zukunft der Lausitz gesprochen. Einer, der die Lage gut einschätzen kann, ist der Unternehmer Ernst Lieb. Nach der Wende kam er nach Neugersdorf und übernahm den Betrieb Textima. Statt Textilmaschinen baute er bald Fertigungsstrecken für die Autoindustrie und rüstete unter anderem die Gläserne Manufaktur in Dresden aus. Für seine Mitarbeiter errichtete er Wohnungen, eine Kita und ein Sportzentrum.

von Stephan Hönigschmid