In Ringenhain bei Schirgiswalde ist am Freitagmorgen ein Wohnhaus in Brand geraten. Nach Reporterangaben war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort, um das Fachwerkhaus zu retten. Der 51 Jahre alte Bewohner des Hauses konnte sich laut Polizei ins Freie retten, da er durch einen Rauchmelder alarmiert wurde. Er kam zur Beobachtung ins Krankenhaus. Für seinen Hund kam jedoch jede Hilfe zu spät. Das Tier verendete in den Flammen. Der Sachschaden an dem Gebäude beträgt nach ersten Schätzungen mehrere 10.000 Euro.