Görlitz feiert am Wochenende 20 Jahre Europastadt Görlitz/Zgorzelec mit einem Familienfest. Was ist eine "Europastadt"?

Das ist kein Titel, der offiziell vergeben wird. Es gibt viele Europastädte in Deutschland, meiner Kenntnis nach über 300. In Görlitz/Zgorzelec liegt es auf der Hand. Sie ist eine Stadt, die in zwei europäischen Staaten liegt, die viel miteinander auszutragen haben an Vergangenheits-, aber auch an Zukunftsbewältigung. Das versuchen wir hier in Görlitz/ Zgorzelec als Europastadt zu thematisieren und gemeinsam Wege zu finden.