Viele angehende Lehrer in Sachsen wollen bleiben

Die meisten der angehenden Lehrer in Sachsen wollen nach Ende des Studiums auch im Land unterrichten. Das geht aus einer vom Wissenschaftsministerium in Dresden vorgestellten Absolventenbefragung hervor. Demnach bewarben sich 58 Prozent der Befragten, die ein Referendariat begonnen oder absolviert haben, ausschließlich in Sachsen. 21 Prozent wollten nur außerhalb Sachsens unterrichten, die anderen Absolventen bewarben sich sowohl innerhalb als auch außerhalb des Freistaates. Fast 70 Prozent der Lehramtsstudenten entschieden sich dafür, den Vorbereitungsdienst in Sachsen zu absolvieren.