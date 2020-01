Alexander Schubert: Ganz einfach lässt es sich so erklären: Man kommt abends von der Arbeit, vom Gassi-Gehen mit dem Hund oder nachts von einer Feier im Dunkeln nach Hause. Man geht vielleicht über unbeleuchtete Wege und hört seltsame Geräusche - da kann man es schon mal mit der Angst zu tun bekommen. Und in solchen Fällen können Begleit-Apps helfen.

Mit der App "Wayguard" hat man auf dem Weg allein nach Hause ein besseres Gefühl. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK/colourbox

Wenn man sich für die App registriert hat, kann man sich als Nutzer direkt von einem Mitarbeiter der App-Firma "Wayguard" nach Hause begleiten lassen. Das funktioniert durch die GPS-Daten des Handys, auf die die App-Firma zurückgreifen kann, wenn man die App bestätigt. Und nur dann kann die Firma auf diese sensiblen Daten zurückgreifen.

Über die App kann man auch per Tastendruck Notrufe in die Zentrale nach Berlin absetzen. Die App zeigt dort die GPS-Koordinaten an. Und von der Zentrale aus werden Einsatzkräfte alarmiert und zum Standort der Person gelotst. Die App hat übrigens 300.000 Nutzer und gilt als bekannteste Begleit-App.