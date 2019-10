Görlitz - 13 bis gegen 15 Uhr Ausgangspunkt: Parkplatz an Aral-Tankstelle in Kodersdorf (Start) - B115 in Richtung Görlitz - Laubaner Straße (B99) - Nieskyer Straße - eine Runde auf dem Roller-Parkplatz - Nieskyer Straße in Richtung Stadtzentrum - Zeppelinstraße - Christoph-Lüders-Straße - Cottbuser Straße- Brautwiesenplatz - Landeskronstraße - Löbauer Straße - Krölstraße - Bahnhofstraße - Schillerstraße - Dr.-Kahlbaum-Allee - Grenzübergang Am Stadtpark (Wendepunkt) - Dr.Kahlbaum-Allee - Schützenstraße - Bismarckstraße - Elisabethstraße - Klosterstraße - Klosterplatz - Obermarkt (in Fahrtrichtung) - Demianiplatz - An der Frauenkirche - Postplatz Konsulstraße - Wilhelmsplatz - Hospitalstraße - Krölstraße - Bahnhofstraße (Richtung Kino) - am Kreisverkehr Jakobstraße (Wendepunkt) die Bahnhofstraße zurück - Brautwiesenplatz - Brautwiesenstraße - Rauschwalder Straße - Reichenbacher Straße - Wiesbadener Straße - Kreuzung B6 (Ende)