Die Bergwacht Sachsen rechnet in diesem Jahr mit einer Rekordzahl an Einsätzen. Im vergangenen Jahr gab es 800 Einsätze, bislang rückte die Bergwacht schon 741 Mal aus - davon allein rund 200 Mal im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Denn die Zahl der Hobbysportler, die im Gebirge wandern oder Ski fahren, steigt von Jahr zu Jahr an.