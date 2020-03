Die Berufsakademie Sachsen (BA) stellt wegen der Corona-Krise ab Montag die Beratungen an ihren landesweit sieben Staatlichen Studienakademien auf telefonische Sprechzeiten um. Außerdem seien Ansprechpartner per Mail erreichbar. Dabei werde eine allgemeine Studienberatung übergreifend für die Berufsakademie Sachsen angeboten, teilte die Bildungseinrichtung in Glauchau mit. Auch die einzelnen Standorte würden entsprechende Angebote machen.

"Auch an der Berufsakademie Sachsen befinden wir uns derzeit im Stand-by-Betrieb. Trotzdem ist es uns ein wichtiges Anliegen, auch unseren zukünftigen Studierenden und Studieninteressenten als Ansprechpartner und zur Beratung zur Verfügung zu stehen", so Andreas Hänsel, Präsident der BA Sachsen.

Die Berufsakademie Sachsen mit ihren sieben Studienakademien in Bautzen, Breitenbrunn, Dresden, Glauchau, Leipzig, Plauen und Riesa bietet ein dreijähriges duales Studium in den Bereichen Wirtschaft, Technik sowie Sozial- und Gesundheitswesen in über 40 Studiengängen an. Die 4.500 Studierenden werden sowohl in den Studienakademien als auch bei den jeweiligen Praxispartnern auf eine berufliche Tätigkeit vorbereitet. Erworben wird dabei der Bachelorabschluss.