Sachsens Justizminister will mehr beschleunigte Verfahren

Sachsen will in Zukunft stärker auf sogenannte beschleunigte Verfahren setzten. Dies bestätigte Justizminister Sebastian Gemkow MDR SACHSEN. "Das ist absolut der richtige Ansatz. Es ist wichtig, dass wir diese beschleunigten Verfahren jetzt stärker zur Anwendung bringen, als in der Vergangenheit. Wer Straftaten begeht, muss schnell Konsequenzen spüren", sagte Gemkow. Sachsen habe in der Vergangenheit zu wenig Gebrauch von diesem Instrument gemacht. Dies werde sich jetzt ändern, so der Minister.

Der sächsische Generalstaatsanwalt Hans Strobel hatte mit Blick auf die rechten Demonstrationen und fremdenfeindlichen Übergriffe in Chemnitz am 1. September mehr beschleunigte Verfahren verfügt. Bis Ende Dezember wurden nach Angaben des Justizministeriums sachsenweit 120 Personen in einem beschleunigten Verfahren verurteilt. Dabei handelt es sich in der Regel um Sachverhalte wie zum Beispiel dem Zeigen des Hitlergrußes, in denen die Schuld schnell ermittelt werden kann. Mit einem Anteil von 0,03 Prozent liegt Sachsen bei dieser Verfahrensart bisher unter dem Bundesschnitt von zwei Prozent.