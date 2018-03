Lehrer sollen höhergruppiert werden in die Entgeltstufe E 13. Das gilt auch für Grundschullehrer, die nach Worten von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange "in den letzten Jahren ein bisschen übersehen" worden sind.

Es soll 20 Prozent Beförderungsstellen für nicht verbeamtete grundständig ausgebildeten Lehrkräfte an den weiterführenden Schulen geben. Das heißt, Lehrer können unter bestimmten Voraussetzungen in die Entgeltstufe 14 aufsteigen.

Etwa 4.000 Lehrer arbeiten zur Zeit in Sachsens Schulen, die ihren Abschluss nach DDR-Recht haben. Auch sie sollen künftig bessergestellt werden und gleiches Geld für gleiche Arbeit bekommen.

Künftig soll es Leistungsprämien für Lehrer geben. Dafür steht ein Budget von neun Millionen Euro pro Jahr bereit. Über die Prämie entscheiden Schulleiter und die Personalkonferenz.

Wer als Lehrer statt Rente zu genießen, Personallücken füllt, soll dafür belohnt werden. Bildrechte: dpa Ältere Lehrer sollen eine Bindungszulage bekommen, wenn sie über ihr Rentenalter hinaus noch im Schuldienst arbeiten. Momentan machen das 800 Fachkräfte. Künftig soll auch ein Programm für Seniorlehrkräfte starten. Dabei können Lehrer ab 63 Jahren auf Honorarbasis ihre Erfahrungen in den Schuldienst einbringen, ohne selbst vor einer Klasse zu unterrichten.

Die Koalition hat sich auch auf ein Teilzeitmodell geeinigt und nennt das "Flexiteilzeit". Dafür können Lehrer jetzt zwei Stunden mehr fürs gleiche Geld arbeiten und ab 2023/24 zwei Stunden weniger ohne Geldeinbußen.

Sachsen rechnet mit mindestens 2.000 Studienanfängern für die Lehrämter. Bildrechte: IMAGO/Michael Weber Referendare werden auch verbeamtet. Sie sollen eine Einstiegsgarantie bekommen, wenn sie an Grund- und Förderschulen oder Oberschulen arbeiten. Diese Garantie gibt es nicht für die Schulart Gymnasium. Wissenschaftsministerin Stange versprach, dass Referendare zügig diese Zusagen bekommen, damit keine Wartezeiten entstünden, in denen sich die jungen Leute bisher oft in anderen Bundesländern bewarben, um nicht mit leeren Händen dazustehen.

Die Ausbildung soll für Referendare im ländlichen Raum gestärkt werden. Die Regierungskoalition einigte sich auf zwei zusätzliche Ausbildungsstätten in Ost- und Westsachsen. Wo genau diese Standorte sein sollen, sei noch nicht festgelegt. Am 1.8.2018 sollen sie jedoch für die Referendare öffnen. Die Grundschulausbildung an der TU in Chemnitz sei auch für die nächsten Jahre gesichert. Die Uni bekommt dauerhaft zusätzlich 29 Stellen.

Ganz genau unter die Lupe genommen werden sollen die Lehrpläne in Sachsen. Wo kann entschlackt werden? Bildrechte: colourbox.com Das Ganztagsangebot soll mit 13,5 Millionen Euro stärker unterstützt werden.

Die Unterrichtsbelastung für Sachsens Schüler soll um vier Prozent sinken, was etwa einer Schulstunde in der Woche entspricht. Neue Lerninhalte zu digitalen Medien und politischer Bildung sollen in die Lehrpläne kommen, anderes gelte es zu überprüfen. "Deshalb müssen wir uns die Lehrpläne genau ansehen", meinte Kultusminister Piwarz.

Außerdem sollen 20 weitere Schulpsychologen eingestellt werden. Ob sich dafür Bewerber in geeigneter Zahl fänden, sei noch offen. "Auch Psychologen scheinen rar zu sein", sagte Minister Christian Piwarz.