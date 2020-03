Sachsens Polizei hat im vergangenen Jahr 276 Beschwerden in eigener Sache registriert. Das waren 45 mehr als noch 2018, teilte die Staatskanzlei in Dresden mit. Darunter seien auch zehn Beschwerden von Polizeibeamten über Kollegen. Von den 276 Beschwerden haben sich 104 als "teilweise begründet" oder "begründet" herausgestellt, heißt es im Jahresbericht. In zehn Fällen wurden strafrechtliche Ermittlungen gegen Polizisten eingeleitet. Fünf Mal setzte der Dienstvorgesetzte disziplinarische Ermittlungen in Gang. Demnach betrafen mehr als ein Viertel der Beschwerden die Polizeidirektion Dresden.